Trump ha deciso di sospendere gli aiuti militari all’Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Donaldavrebbedil’invio di nuovidopo il duro scontro della settimana scorsa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Diverse fonti interne alla Casa Bianca lo hanno confermato a tutti i principali giornali americani, spiegando che sarebbe in corso una revisione per garantire che le forniture contribuiscano a una soluzione del conflitto.La sospensione dovrebbe avere un effetto immediato. Tutto l’equipaggiamento militare statunitense non attualmente in Ucraina verrà bloccato, comprese le armi in transito e nei depositi in Polonia.Secondo un alto funzionario del Dipartimento della Difesa citato da Bloomberg, gli Stati Uniti sospenderanno tutta l’assistenza militare fino a quandonon verificherà che i leader ucraini si stiano effettivamente impegnando in buona fede per la pace.