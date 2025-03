Quotidiano.net - Trump firma l’ordine: i dazi sulla Cina raddoppiano al 20%. E Wall Street soffre

Washington, 3 marzo 2025 – Donaldtira dritto. Dopo aver confermato l’entrata in vigore dial 25% contro il Canada e il Messico a partire da oggi, il presidente americano hato anche un ordine che raddoppia al 20% le tariffe??????. La Casa Bianca ha puntato il dito contro Pechino, per non aver preso i “passi adeguati per alleviare la crisi delle droghe illecite”, in particolare sul Fentanyl. Ma The Donald non si ferma qui. Il presidente ha dichiarato che dal prossimo 2 aprile potrebbero essere adottatianche sui prodotti agricoli. In un post sul suo social Truth,ha infatti invitato gli agricoltori americani a “iniziare a produrre molti prodotti agricoli da vendere nel mercato degli Stati Uniti”, aggiungendo: “Le tariffe saranno applicate ai prodotti esteri il 2 aprile.