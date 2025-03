Thesocialpost.it - Trump firma l’ordine, dazi sulla Cina raddoppiati al 20%

Leggi su Thesocialpost.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, hato un provvedimento che aumenta ulteriormente le tariffe sulle importazioni dalla. La decisione è stata annunciata ufficialmente dalla Casa Bianca, che ha motivato il provvedimento con la “mancanza di azioni concrete” da parte di Pechino per contrastare il commercio illecito di fentanyl. La nuova misura prevede un raddoppio della tariffa, che sale al 20% sulle merci cinesi.Per quanto riguarda il Messico e il Canada,ha chiarito durante una conferenza stampa sugli investimenti stranieri negli USA che “non c’è più possibilità” che questi due paesi possano evitare le nuove tariffe. Se non ci saranno cambiamenti dell’ultima ora, le nuove imposte sulle importazioni da questi paesi potrebbero essere fissate già oggi al 25%. Una simile mossa avrebbe ripercussioni significative su diversi settori dell’industria americana, in particolare sull’automotive, che dipende in larga parte dai fornitori di Messico e Canada.