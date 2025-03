Trump firma i dazi sulla Cina al 20%

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

23.00 Dopo aver confermato l'entrata in vigore dial 25% contro il Canada e il Messico a partire da oggi, il presidente americano Donaldun ordine che raddoppia al 20% le tariffe. Lo rende noto la Casa Bianca, puntando il dito contro Pechino per non aver preso i "passi adeguati per alleviare la crisi delle droghe illecite", in particolare sul fentanyl.