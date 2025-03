Ilfattoquotidiano.it - Trump e la battaglia all’Iva: si prospetta un totale disastro

A più di un mese dal suo insediamento, cosa possiamo dire della nuovaeconomics? I suoi caratteri sono ormai abbastanza delineati e potremmo parlare di una visione ispirata a un genere letterario molto importante nel continente latino americano, quello del realismo magico. Nella cornice dei testi ispirati ad esso, ad esempio in Jorge Luis Borges o in Gabriel García Márquez, gli elementi reali e fantastici si mescolano insieme e creano un’atmosfera di mistero e seduzione. Anche nella nuovaeconomics finzione e realtà non sono distinguibili e anzi altri nuovi elementi fantastici sono stati aggiunti alla narrazione.Non troviamo più solo il tema classico, logoro e mai verificato, che la riduzione delle tasse aiuterebbe la crescita economica. Ora a questa fantasia conservatrice se ne aggiungono molte altre.