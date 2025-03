It.insideover.com - Trump Diplomacy: dopo il disgelo con Putin può arrivare quello con Kim. Ecco come

Sia chiaro fin da subito: i dossier diplomatici che riguardano Donald, almeno in questo momento, si concentrano sulla guerra in Ucraina e sulla crisi tra Israele e Hamas. Il presidente statunitense si è già mosso personalmente su entrambi i fronti. Ha dato l’ok per avviare i primi, embrionali, colloqui con Mosca, si è detto disponibile a incontrare Vladimire ha condiviso un controverso video realizzato con intelligenza artificiale, nel quale si vede una Striscia di Gaza modello Dubai, con soldi che piovono dal cielo e palazzoni scintillanti vista mare. Tra mille polemiche, quindi,sta cercando di risolvere (a suo modo) questi due problemi. All’orizzonte, tuttavia, ci sono almeno altri due temi non meno urgenti: i rapporti con la Cina (in attesa di capire cosa succederà con l’Unione Europea) e il rebus Corea del Nord.