Iltempo.it - Trump blocca gli aiuti all'Ucraina: "Fermate anche le armi già in viaggio"

L'amministrazioneha sospeso la consegna di tutti glimilitari statunitensi all'. Lo ha affermato un funzionario della Casa Bianca,ndo miliardi di dollari in spedizioni cruciali mentre la Casa Bianca aumenta la pressione sull'affinché chieda la pace con Vladimir Putin. La decisione riguarda le consegne di munizioni, veicoli e altre attrezzature, comprese le spedizioni concordate quando Joe Biden era presidente. Un alto funzionario dell'amministrazione ha detto a Fox News che «non si tratta di una cessazione permanente degli, ma di una pausa». Bloomberg ha riferito che tutto l'equipaggiamento militare statunitense non insarebbe stato trattenuto, comprese lein transito su aerei e navi o in attesa nelle aree di transito in Polonia. Ha aggiunto che Donaldaveva ordinato al segretario alla Difesa, Pete Hegseth, di eseguire lo stop.