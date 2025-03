Quotidiano.net - Trump avverte l’Ucraina

È tutto un gioco di annunci, rimproveri, pretese, minacce (neppure tanto velate). Donaldscarica altro livore su Volodymyr Zelensky. E sui Paesi europei schierati con. L’Europa ha "speso più soldi per acquistare petrolio e gas russi di quanti per difendere, di gran lunga!", scrive il tycoon su Truth. Rimosso con fastidio il mese di tregua promosso dalla Francia al termine del summit di Londra, e ribadita l’avversione per la resistenza di Kiev,convoca alla Casa Bianca il suo team di fedelissimi per riprendere il controllo della situazione sul piano narrativo e operativo. Stop agli aiuti? "Non ne abbiamo parliamo in questo momento", dice The Donald. Ma secondo più di una fonte il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz continuano a valutare la sospensione delle forniture militari al(ipotesi già fatta ampiamente filtrare subito dopo la cacciata di Zelensky dallo Studio Ovale).