Trump, arriva un suo metaverso? Registrato un nuovo marchio

Donaldpotrebbe lanciare presto un suo. DTTM Operations, società che gestisce i diritti di proprietà intellettuale del presidente americano, ha presentato domanda di registrazione per unomonimo al tycoon all’ufficio brevetti Uspto con focus su beni e servizi basati sulla blockchain. Tra questi ci sarebbero l’accesso ai Non Fungible Token o Nft, software per la creazione di mondi virtuali e la gestione di transazioni in criptovalute. Secondo Cyptonomist, la piattaforma potrebbe anche comprendere collezionabili digitali con immagini, suoni e clip dioltre anche a elementi interattivi legati al capo della Casa Bianca. Bisogna ricordare tuttavia come il deposito di una domanda di registrazione non garantisca l’effettivo lancio di un prodotto: resta da vedere se e quando DTTM Operations intenda concretizzare l’iniziativa.