Ilgiorno.it - Truffa del 110%, l’operazione “cantieri fantasma” a Varese rivela nuove frodi: 4 indagati e sequestri per 240mila euro

– Continuano a emergere frode legate al bonus edilizio, cioè l’agevolazione che fino a dicembre 2023 consentiva di detrarre ildelle spese sostenute per i lavori di efficientamento energetico delle abitazioni. La Guardia di finanza diho indagato quattro persone, tra cui due professionisti, per aver costruito una “filiera” di lavori mai eseguiti o eseguiti solo in piccola parte, con crediti di imposta fittizi, allo scopo di ottenere il rimborso dallo Stato. Nel, chiamata “”, i militari hanno sequestrato 240 mila. Superbonus, che pasticcio: a Milano valanga di contenziosi tra clienti e imprese. “Class action contro lo Stato” A gestire questi(tutti in capo a privati) a Maccagno con Pino e Veddasca () era un’impresa edile di Induno Olona.