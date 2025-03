Ilgiornale.it - Trovato morto nella stanza d'albergo. Davide Astori e l'ultima partita mai giocata

Leggi su Ilgiornale.it

Il 4 marzo 2018 moriva il difensore della Fiorentina mentre era in ritiro con la squadra. Dall'amore per la moglie a quello per il calcio, la tragica morte del calciatore