Trovato morto in casa Jack Vettriano: il pittore di origine italiana era snobbato dai musei ma amato dalla gente

Ilscozzesenoto soprattutto per “The Singing Butler”, uno dei dipinti riprodotti a stampa tra i più venduti nell’intero Regno Unito, autore di tele ”romantiche, èall’età di 73 anni. Il suo addetto stampa, come riporta la Bbc ha dichiarato che l’artista è statosenza vita nel suo appartamento di Nizza, nel sud della Francia, sabato 1 marzo.A quanto risulta, non ci sono circostanze sospette intorno al suo decesso. Dallo scorso 26 febbraio le sale di Palazzo Pallavicini a Bologna ospitano per la prima volta in assoluto in Italia una mostra dedicata a, organizzata e realizzata da Chiara Campagnoli, Deborah Petroni e Rubens Fogacci della Pallavicini srl, con la collaborazione dell’artista e curatela di Francesca Bogliolo. A palazzo Pallavicini sono esposte più di 70 opere tra oli, grafiche a tiratura limitata realizzati per l’occasione e fotografie realizzate nello studio dell’artista da Francesco Guidicini, ritrattista ufficiale del “Sunday Times” con opere presenti alla National Portrait Gallery di Londra.