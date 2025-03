Cataniatoday.it - Trovato con una mazza da baseball in auto, denunciato 38enne

Leggi su Cataniatoday.it

La polizia ha eseguito un servizio di controllo integrato del territorio nelle strade e nelle piazze del centro storico per prevenire fenomeni di illegalità diffusa in quelle che il prefetto ha individuato come “zone rosse”, a seguito di quanto stabilito, lo scorso gennaio, in sede di Comitato.