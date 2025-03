Troppi alunni con Dsa? Novara | Basta etichette neuropsichiatriche l’immaturità dei ragazzi è una risorsa Dobbiamo riconoscere la loro differenza

Leggi su Orizzontescuola.it

Le dichiarazioni del filosofo Umberto Galimberti durante un incontro promosso da Confartigianato Vicenza hanno sollevato un acceso dibattito sul tema delle certificazioni per i disturbi dell’apprendimento. Secondo Galimberti, l’aumento esponenziale di tali certificazioni starebbe trasformando la scuola elementare in una sorta di clinica psichiatrica, con i genitori che utilizzerebbero i certificati medici come espediente per giustificare la negligenza dei figli.L'articolocon: “deiè unala” .