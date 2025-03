Ilgiorno.it - Tricarico: mi sono defilato dal successo. Essere famosi è uno stress, ma ho sempre sognato una dimensione popolare. Milano? Forse si è un po’ persa

– Buongiorno, buongiorno ioFrancesco. Chi non la ricorda? Eppuregià passati 25 anni. Meglio farci i conti. Riannodare fili. Magari aprire pure quei bauli di ricordi con su scritto: Non toccare! Mica facile. Ma è un po’ quello che succede in “Buonasera, io”, giovedì al Filodrammatici. Data milanese di un tour teatrale dove le canzoni s’intrecciano a monologhi, appunti, frammenti. Storie di una vita libera. Da Pierrot Lunaire. In compagnia del pianoforte di Michele Fazio., questa volta ha scelto unaparecchio intima. “Lo desideravo da tempo. Ripercorro cose personali, credo sia un modo per chiudere i conti con un lungo periodo raccontando il passato, indagando l’inconscio”. Di che periodo sta parlando? “L’ultimo mezzo secolo.