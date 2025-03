Panorama.it - Tredicenne dice "no" all'ideologia Lgbt: la scuola lo accusa di omofobia

E a pensare che una volta portavano in Paradiso. Starway to Heaven, cantavano i Led Zeppelin. Oggi, invece, le scale possono creare non pochi problemi. È quanto successo a uno studente di 13 anni a Verona lo scorso 10 febbraio. Contro di lui è stata scagliata l'di. Ma per quale motivo? Nell'istituto scolastico era stata creata una "scalinata arcobaleno" per sensibilizzare i più giovani sulle tematiche della comunità; tanti gradini colorati, adornati con parole come tolleranza, rispetto, accoglienza. Principi nobili, non c'è dubbio. Spesso, però, coloro che li proclamano vengono smentiti dai fatti. Così lo studente si è rifiutato di salire, mostrando il disappunto per quel tipo di iniziativa. Da lì è partito il caos. Prima la nota disciplinare. Poi l'di essere un omofobo.