Tragico incidente a Roma | si schianta contro il semaforo morto 44enne

Nella notte, unstradale si è verificato a, all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Rosa Guarnieri Carducci. Intorno all’1:30, un uomo di 44 anni alla guida di una Citroen C3 ha perso illlo del veicolo, finendouncon estrema violenza. L’urto si è rivelato fatale: il conducente è deceduto sul colpo.Sul luogo dell’sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare, che hanno avviato le indagini per determinare l’esatta dinamica dello schianto. Al momento, le cause che hanno portato il conducente a perdere illlo dell’auto restano sconosciute. Tra le ipotesi considerate ci sono l’alta velocità, un malore improvviso o un possibile guasto meccanico. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le riprese delle telecamere di sicurezza della zona per ricostruire con precisione l’accaduto.