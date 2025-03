Thesocialpost.it - Tragedia in Bolivia: autobus precipita in un dirupo dopo collisione con un camion

Nella mattinata di oggi, lunedì 3 marzo, una drammaticastradale ha scosso il sud della. Undi linea, coinvolto in uno scontro con unlungo un’autostrada, èto in un, causando un bilancio tragico di vittime e feriti.L’incidente e le conseguenzeSecondo quanto riportato dalle autorità locali, il mezzo pesante ha impattato contro l’, spingendolo fuori dalla carreggiata. Il bus ha poi continuato la sua corsa fuori controllo,ndo per circa 500 metri lungo il pendio. Il violento incidente ha provocato la morte di almeno 15 persone, mentre altre 19 sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza in un ospedale della zona.Le squadre di soccorso stanno continuando a lavorare senza sosta per recuperare i corpi delle vittime e identificare tutti i passeggeri coinvolti.