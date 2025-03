Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-03-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeveri trovati dalla redazione poco ilsulla principale rete viaria della capitale qualche problema ancora su via Pontina dove per un incidente da poco risolto permangono coda in direzione della Capitale tra Mostacciano e il raccordo anulare su via Salaria fino al 7 marzo per lavori transito su carreggiata ridotta all'altezza di via Montevarchi in direzione del raccordo anulare attenzione alla segnaletica lavori di notte alla galleria pasa fino al 7 marzo tra le 22 e le 5 transito su carreggiata ridotta in direzione di Piazza della Rovere via Gregorio VII mentre dal 10 al 14 nella stessa fascia oraria e nella stessa direzione è prevista la chiusura del tunnel proseguono poi fino al 8 marzo e lavori di notte su passeggiata di Ripetta la strada è chiusa dalle 22 alle 5 tra il lungo Severino Augusta e via Della Penna attenzione alla segnaletica ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito