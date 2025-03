Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-03-2025 ore 19:30

Luceverdeper i trovati dalla redazione su via Salaria per un incidente avvenuto all'altezza di via dei Prati Fiscali Ci sono code in uscita dalla città ripercussioni sulla tangenziale in fila da via Tiburtina a via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico altre file in carreggiata opposta pertra Corso Francia & via dei Campi Sportivi incidente anche su via Pontina coda in direzione della Capitale tra Mostacciano e Raccordo Anulare e sul Raccordo Anulare ancora code a tratti perin carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina rallentamenti anche in carreggiata esterna tra via Laurentina via Tuscolana coda tratti Poi uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24-teramo da Viale Togliatti al Raccordo Anulare proseguono fino al 8 marzo i lavori di notte su passeggiata di Ripetta la strada chiusa dalle 22 alle 5:03 Lungotevere in Augusta e via Della Penna attenzione alla segnaletica ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito bene tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale