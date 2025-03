Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-03-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità difficoltà su via Salaria per un incidente avvenuto all'altezza della Tenuta Santa Colomba ci sono incolonnamenti nelle due direzioni e all'esquilino dalle 16:30 alle 19 sfilata di carnevale che da via di Santa Croce in Gerusalemme giungerà a via Guglielmo Pepe dopo aver percorso via Conte Verde Piazza Vittorio Emanuele II e via Lamarmora chiusure deviazione al passaggio del corteo e deviazioni per il trasporto pubblico l'aria fino al 7 marzo per lavori transito su carreggiata è ridotta all'altezza di via Montevarchi in direzione del raccordo anulare frequente la formazione di rallentamenti e code lavori di notte alla galleria pass fino al 7 marzo tra le 22 e le 5 transito su carreggiata è ridotta in direzione di Piazza della Rovere via Gregorio VII mentre dal 10 al 14 marzo nella stessa fascia oraria chiuso della galleria sempre in direzione di Piazza della Rovere proseguono poi fino al 8 marzo e lavori su passeggiata di Ripetta e la strada è chiusa dalle 22 alle 5 del mattino 3 il Lungotevere non stai via Della Penna attenzione alla segnaletica https://storage.