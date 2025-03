Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-03-2025 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità e le sfilate in programma oggi in città in occasione dell'ultimo giorno dedicato al carnevale la prima questa mattina in zona San Paolo tra Largo Leonardo da Vinci via Giustiniano Imperatore via Chiabrera e via Silvio d'Amico con possibili rallentamenti o deviazioni per le linee 128 669 670 715 776 e 769 l'altra sfilata invece si svolgerà nel pomeriggio in zona esquilino da via Santa Croce in Gerusalemme a via Guglielmo Pepe carri e maschere sfilerà lungo via Conte Verde Piazza Vittorio e via Lamarmora dalle 16:30 alle 19 saranno possibili deviazioni o limitazioni per le linee 5 1471 105 es 149 aggiornamenti sumobilita.it