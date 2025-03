Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-03-2025 ore 08:30

Luceverdede trovati dalla redazione a causa di un incidente Ci sono code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Casilina code perlungo la carreggiata esternaFiumicino alla Pontina code perpoi su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro I maggiori disagi al momento su via Aurelia con code dal raccordo a Piazza Irnerio e su Uomini e Salaria con code registrate rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 da Viale Togliatti alla tangenziale è sulla stessa tangenziale est code da Monti Tiburtini all'uscita Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense in direzione di San Giovanni sempre perin fondamenti a tratti sulla via del mare l'ostiense tra Acilia e Vitinia e code sulla Pontina da Tor Cervara alla zona dell'EUR stessa situazione sulla Appia con code da Ciampino a via delle Capannelle stamattina partita dalle 10 sono previsti interventi di sfalcio del Verde allo spartidella Cristoforo Colombo tra Viale dell'Oceano Pacifico Piazzale dell'Agricoltura non si escludono ripercussioni per ili dettagli di queste altre notizie sono come sempre a vostra disposizione sul sito