Romadailynews.it - Traffico Lazio del 04-03-2025 ore 17:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione alle porte della capitale ci sono problemi su via Salaria per un incidente avvenuto all'altezza della Tenuta Santa Colomba ilè incolonna nelle due direzioni consueti spostamenti di queste ore sul raccordo anulare di Roma in particolare coda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna trachea si è visto il cane Salaria e poi proseguendo tra Bufalotta e la 24 Roma Teramo sulla A12 Roma Civitavecchia fino al 14 marzo per lavori chiuso lo svincolo di Cerveteri in entrata in direzione Roma in alternativa si può utilizzare l'ingresso di Santa Severa lavori di notte Poi sull'autosole tra le 22 e le 7 o sali missione sulla diramazione di Roma nord per chi da Napoli deve proseguire verso raccordo anulare si lavora di notte anche sulla A24 roma-teramo sempre tra le 22 e le 6 chiuse all'immissione sull'autosole per chi proviene sia da Roma e sia da Teramo e deve proseguire verso Firenze bene tutto per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale