Romadailynews.it - Traffico Lazio del 04-03-2025 ore 09:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al via oggi le nuove modifiche alla viabilità per i lavori di realizzazione della fermata ferroviaria del Pigneto per stare Dunque attenzione alla nuova segnaletica chiusa via Santo Stefano Rotondo per lavori di pavimentazione via Dei Santi quattro e via della Navicella anche questa mattina a partire dalle 10 sono previsti interventi di sfalcio del Verde allo spartidella Cristoforo Colombo tra Viale dell'Oceano Pacifico e Piazzale dell'Agricoltura non si escludono ripercussioni per ila Ostia resta chiusa via del Canale della Lingua in direzione di via del Fosso di Dragoncello chiusura anche della stessa via Fosso di Dragoncello tra via dei Pescatori e via Pellegrino Strobel prestare attenzione alla segnaletica sul posto https://storage.