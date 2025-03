Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni turche: Yesim muore, Güzide adotta Öykü

Nelle prossime puntate(Aldatmak) assisteremo alla tragica fine di. La perfida protagonista della soap turca di Canale 5, che in queste settimane non ha certo guadagnato la simpatia dei fans, perderà la vita travolta da un tram. A quel puntodeciderà dire la piccola, rimasta orfana.La morte dinelle prossime puntateDopo aver cercato di rovinare la vita ausando ogni arma a sua disposizione, ed essersi macchiata di un delitto orribile nei confronti dell’amica Burcu,sarà vittima di un tragico destino.La donna perderà infatti la vita travolta da un tram. Al momento gli spoiler non rivelano molti dettagli sulla morte di, ma sembra che l’incidente nel quale perderà la vita arrivi in seguito a un confronto diretto con Tarik.