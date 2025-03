Ilrestodelcarlino.it - "Tra i giovani patente conseguita sempre più tardi. Il lockdown ha generato insicurezza al volante"

"C’è un grande calo di interesse da parte dei ragazzi nei confronti delle auto, questo è indiscutibile" spiega l’ingegner Antonio Tempesta, amministratore della società ACI Service Modena. "Se fino a qualche anno fa la maggior parte deisi iscriveva all’autoscuola già a 17 anni e mezzo per ottenere lail prima possibile, oggipiù ragazzi attendono i 20, 21 o persino 25 anni prima di iniziare il percorso per diventare automobilisti". Un cambiamento epocale, dovuto a diversi fattori, primo fra tutti un’evoluzione della cultura della mobilità. "Probabilmente – commenta Tempesta – è cambiato il modo di socializzare, e anche l’uso degli smartphone e dei social network ha contribuito. I ragazzi di oggi non hanno più quella necessità di libertà che avevamo noi, la voglia di spostarsi per incontrarsi con gli amici.