Totti | Vorrei Ancelotti alla Roma ma non verrà

, 4 mar. (askanews) – Francescoè stato ospite del podcast Viva el Fútbol, condotto da Cassano, Adani e Ventola, affrontando diversi temi legatisua carriera e a un possibile ritorno in campo. Il Pallone d’Oro e la fedeltàha ribadito di non avere rimpianti e di non sentire il bisogno di riconoscimenti individuali: “Non ho bisogno del Pallone d’Oro. Ho vinto tutto con la. Non mi pento di niente. Per me, essere rimasto in una squadra per 25 anni è stata una grande vittoria”. Sulla guida tecnica dellaha commentato: “Ranieri sta facendo bene, ma non so se resterà. Se decide di rimanere, punteranno su di lui”. Tuttavia, secondo lui,servirebbe un allenatore come: “Ma tanto non”. Ha poi elogiato il tecnico del Real Madrid: “Un allenatore deve essere prima di tutto bravo a gestire i campioni, e in questoè il migliore al mondo”.