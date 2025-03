Calcionews24.com - Totti esalta Dybala: «Mi assomiglia molto come talento. Real Madrid? Mi avrebbero riempito di soldi, ma alla fine…»

Leggi su Calcionews24.com

, ex bandiera della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra giallorossa: focalizzandosisuFrancesco, ospite d’eccezione durante ‘Viva el Futbol‘, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra retroscena e opinioni sulla Roma. LE PAROLE – «Nel 2004 midato una vagonata di, dopo l’Europeo in Belgio per 9 anni .