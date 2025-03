Juventusnews24.com - Totti “elegge” l’ex Juve come suo erede: «È il giocatore che mi somiglia di più! Ora non fa fatica e non si ferma»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex capitano della Roma, ha incoronatosuocalcistico. Ecco la sua “investitura”Francesconon ha dubbi. Il suocalcistico nel calcio di oggi è unche milita nella “sua” Roma e che ha avuto un passato importante nella. Si parla di Paulo Dybala,si evince dalle seguenti parole.PAROLE – «È ilche più mioggi, fatico a trovarne altri in Serie A. Paulo è un talento vero, non solo in Italia. Ai tempi miei c’erano tanti, oggilui ce ne sono 5 o 6 al mondo. Uno di questi è Yamal. Dybala ora sta bene, non fae non si. In Serie A è il più forte, ma ce ne sono troppo pochi in Italia».Leggi suntusnews24.com