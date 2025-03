Inter-news.it - Totti contraddice Moratti: «Sensi non mi avrebbe mai venduto!»

Nella nuova puntata del format Viva El Futbol, con ospite speciale Francesco, sono stati affrontati i temi più interessanti della 27° giornata di Serie A. L’ex capitano della Roma, nel corso della serata, ha smentito le recenti dichiarazioni fatte da Massimo.LA SMENTITA – Francesco, intervenuto come ospite a Viva El Futbol, si è detto rammaricato per le dichiarazioni fatte da Massimoin una recente intervista.affermò in precedenza che fu vicino all’acquisto del numero 10 giallorosso, perché l’ex presidente Francoaveva messoin vendita per risolvere i problemi economici della Roma. Versione smentita anche da Rossella, figlia del ex patron giallorosso.La versione Di: Ecco come stanno le coseLA RISPOSTA –ha approfittato della presenza a Viva El Futbol per dire la sua sulla trattativa traper il suo passaggio all‘Inter: «Mi è dispiaciuto cheabbia detto chel’aveva chiamato per convincerlo a prendermi, per presunti problemi economici della Roma.