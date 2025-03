Puntomagazine.it - Torre Annunziata, Clan Gionta: estorsioni, arrestata una donna

I militari del Gruppo Carabinieri di hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale della custodia in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Napoli su richiesta della locale Procura Generale nei confronti di una 44enne di, ritenuta affiliata al camorristico "", operante a e territori limitrofi. In particolare, la, dopo essere stata assolta in primo grado, è stata condannata in data 3 febbraio 2025 dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale, accogliendo la richiesta della Procura Generale, ha pronunciato sentenza di condanna alla pena alla pena di 8 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso (416 bis c.