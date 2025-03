Quotidiano.net - Torna l’incubo terrorismo. Auto sulla folla del Carnevale. Due morti a Mannheim

Leggi su Quotidiano.net

Duee quattordici feriti, tra cui un bambino, che sarebbe grave. È il bilancio dell’ennesimo attentato conin Germania, stavolta nella cittadina di. L’uomo, alla guida di un’scura, si è lanciatodel mercatino dinei pressi della Galeria Kaufhof, lungo la via dello shopping Planken. A perdere la vita un uomo di 50 anni e una donna. L’re è un cittadino tedesco 40enne. Il ministro degli Interni del Baden-Württemberg, Thomas Strobl, ha detto che il killer non era noto allerità per legami con ambienti terroristici; la suaera conosciuta dalle forze dell’ordine per l’uso di simboli anticostituzionali e di estrema destra. L’ATTENTATOMa la polizia, nonostante le segnalazioni, ha detto che "al momento" non è ravvisabile un movente politico.