Torna Giorgio Minisini | collaborerà con la nazionale australiana di nuoto artistico

Inizia la nuova vita di. Il 28enne romano, pilastro della nuova generazione delsincronizzato azzurro, riparte dall’Australia. L’oro ai Mondiali di Doha 2024, secondo quanto riporta l’ANSA, dal 24 marzo al 20 aprile curerà un progetto di sviluppo delladilavorerà a stretto contatto con Artistic Swimming WA (West Coast) e la federazionedi sincro per formare i tecnici e per portare la sua esperienza agli atleti australiani. “È fantastico vedere come le nazioni di tutto il mondo si stiano muovendo per aumentare il livello e l’inclusività di questo sport. Dopo aver collaborato, in passato, con la federazione francese e quella britannica, questa esperienza mi riempie di orgoglio ed entusiasmo“, le sue parole.La carriera e il ritiro nel 2024ha iniziato a praticare ilsincronizzato dall’età di sei anni e nel 2009 ha fatto il suo debutto nei campionati italiani di categoria e da quel momento è stata un’ascesa continua.