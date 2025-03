Bergamonews.it - Torna Creattiva: la Fiera di Bergamo per quattro giorni ‘casa’ internazionale delle arti manuali

. Da giovedì 6 a domenica 9 marzo 2025 inno i colori e la fantasia dell’edizione primaverile di, l’attesissimaby Promoberg. Si tratta del 31esimo appuntamento aper il salone dedicato al ‘fatto a mano’, ai quali si aggiungono le edizioni allestite dal 2012 anche alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Sui 15mila metri quadrati al coperto del centro espositivo di via Lunga, saranno come sempre decine e decine di migliaia le persone che arriveranno ada tutta Italia con ogni mezzo (compresi i pullman organizzati e l’aereo grazie al confinante aeroporto BGY), trovando tutto il necessario per realizzare con le proprie mani dei prodotti unici da indossare, tenersi in casa o regalare alle persone più care.Quest’anno l’edizione spring è animata da 233 imprese (una ventina quelle straniere), provenienti da ben 18 regioni italiane e 10 stati esteri.