Bergamonews.it - Torna Comicon: dal disegnatore di “V per Vendetta” al creatore della scatola rossa di “Dungeons & Dragons”

Leggi su Bergamonews.it

Forte del successo dell’edizione 2024 che ha ospitato 35.000 visitatori,Bergamo, in collaborazione con Promoberg,per il terzo anno alla Fiera di Bergamo, dal 20 al 22 giugno, con un festival che si è già affermato come evento di culto nel Nord Italia. Al via quindi le vendite dei biglietti e degli abbonamenti su ticket..it.A firmare il poster 2025 uno degli artisti italiani più iconici e apprezzati dell’ultimo decennio, sempre più richiesto da produttori internazionali di fumetti, cinema e tv per la capacità di coniugare spettacolarità ed eleganza: Gigi Cavenago, a lungo copertinista di Dylan Dog,serie a fumetti di Mark Millar The Magic Order, visual artist per Spider-Man: Across the Spider-Verse e art director per un nuovo progetto in animazione in uscita su Netflix.