Tg24.sky.it - Torino, tensione in Consiglio su Askatasuna: urla della destra e Viale vestito da clown

Leggi su Tg24.sky.it

Bagarre incomunale adurante le comunicazioni del sindaco, Stefano Lo Russo, sul sopralluogo al centro socialescorsa settimana. A scatenare la contestazione del centro, in particolare, è stata una frase del primo cittadino, che ha ribadito quanto già dichiarato nei giorni scorsi: "Quello che è capitato credo sia un fatto storico, per la prima volta in trent'anni consiglieri comunali sono potuti entrare a prescindere dall'appartenenza politica, anche di estrema". Parole alle quali i consiglieri di FdI, Lega, Forza Italia,Bellissima eLibero Pensiero hanno reagito alzandosi con indosso nasi rossi e sventolando l'immagine di un pagliacciondo "vergogna" al primo cittadino. "Non è riuscito a garantire la dignità a quest'aula - ha detto la consigliera e parlamentareLega Elena Maccanti -, siamo fuorirealtà".