Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 annunciato ufficialmente con trailer, informazioni e data di uscita

Hawk torna in azione con il remake diPro3 + 4, in arrivo l’11 luglio su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC e Game Pass. Il gioco offrirà un’esperienza rinnovata con grafica in 4K, un’ampia selezione di nuovi e vecchi parchi, e una colonna sonora aggiornata che include brani classici e nuove tracce. Inoltre, il multiplayer cross-platform permetterà di sfidare fino a 8contemporaneamente, rendendo l’esperienza ancora più competitiva.Oltre ai parchi classici come Foundry, Alcatraz e College, il gioco introdurrà nuove ambientazioni come il Waterpark, un parco acquatico abbandonato nel deserto del Mojave, perfetto per eseguire trick spettacolari. La modalità Carriera riprenderà i tour originali, mentre le modalità Create-a-e Create-a-Park offriranno ancora più personalizzazione con nuovi strumenti e dettagli.