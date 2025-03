Calciomercato.it - Tonali alla Juve con lo scambio: si scalda l’asse con la Premier

Le ultime sul futuro del centrocampista italiano e i possibili affari che vedono coinvolte le squadre di Serie A e quelle diLeaguecon lo: sicon la(LaPresse) – Calciomercato.itNell’approfondimento di oggi a TiAmoCalciomercato su YouTube, si è parlato di calciomercato e dei possibili affari sulInghilterra-Italia.Inevitabilmente si guarda subito in casantus. I bianconeri, d’altronde, hanno fatto già diversi affari in passato. Uno di questi, però, non ha per nulla fatto bene. Stiamo chiaramente parlando di Douglas Luiz, arrivato per 50 milioni di euro dall’Aston Villa. Il brasiliano, così, dopo una sola stagione può tornare inLeague. L’Aston Villa – si sottolinea nel corso del programma – se lo riprenderebbe, ma piace anche al Manchester City.