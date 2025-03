Ilgiorno.it - Tommaso Di Pilato, campione nella vita: “Per me la disabilità non è un limite”

San Giuliano Milanese – “Ho viaggiato in molti Paesi e sono statodi sci nautico; mi sono diplomato come compositore, sono anche fisioterapista. Di certo lami ha tolto qualcosa, ma mi ha restituito tanto. Lanon deve essere percepita come un”. Ne è convintoDi, sangiulianese, non vedente: a 60 anni da poco compiuti, l’ex atleta traccia il bilancio dei traguardi raggiunti, “con la prospettiva di poter fare ancora tante cose, se Dio me ne darà la forza”. Originario di Bisceglie, terzo di sei fratelli, trapiantato al nord da giovanissimo, Diha perso la vista all’età di sei anni. “Uno sgambetto, e sono finito contro uno spigolo. Così ho perso il primo occhio. Il secondo si è poi ammalato di retinite pigmentosa”. Sulla suaè calato il buio, ma grinta e tenacia hanno fatto da contrappeso, portandolo a vivere esperienze “che chissà, forse non avrei fatto se fossi stato un normodotato”.