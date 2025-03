Ilgiorno.it - Tom Borrow reinterpreta i maestri

Con un vivace e interessante programma musicale, il giovane pianista israeliano Tomdebutta questa sera alla Società del Quartetto di Milano, Sala Verdi Conservatorio, alle 20,30. Talentuoso e raffinato,propone “Suite dalla Partita per violino solo n. 3 in mi maggiore” di Bach trasposta al pianoforte da Rachmaninov, prosegue tra forme svincolate da rigide architetture come i “Preludi op. 16” di Skrjabin e chiude con la monumentale “Fantasia op. 17” di Schumann. Nel cuore del programma accuratezioni dei capolavori dei– Schubert e Schumann, di nuovo Bach – avvicinati da inedite angolature da due loro colleghi tardo Romantici, Liszt e Busoni. Le trascrizioni di Liszt, come scrive Piero Rattalino, "rendono udibili a distanza melodie pensate per una dizione intensamente espressiva ma a fior di labbra".