Agi.it - Tolta la lapide sulla 'svolta della Bolognina'. Occhetto, "potevano almeno avvisarmi"

AGI - "". Achillenon nasconde la sua amarezza per la notiziarimozionetarga in piazza dell'Unità a Bologna che celebrava la sua storica ''. "Non sono io che ho chiesto di mettere o fare la, ma dal momento che l'hanno fatta dovevano difenderla", riprende sempre a Rai Radio1 per 'Un Giorno da Pecora', l'ex segretario Pci. Il riferimento è, ovviamente, alla manifestazione del 12 novembre 1989 per il 45esimo anniversariobattaglia partigiana del quartiere, nella sala comunale al 17 di via Pellegrino Tibaldi. Una partecipazione non prevista, con il segretario dell'allora Pci che indicava la necessità di "andare avanti con lo stesso coraggio che fu dimostrato durante la Resistenza" e si richiamava a Gorbaciov e al suo invito a "non conservare ma impegnarsi in grandi trasformazioni".