Tolentino Passarini | Pareggio giusto ma potevamo chiuderla prima

"Un punto guadagnato su un campo tra i più difficili della categoria, peccato non aver chiusola partita ma restiamo fiduciosi per i prossimi impegni". Così Paolo, allenatore delal termine di Urbania finita 2-2. I cremisi hanno dominato la fase iniziale del match portandosi anche sul doppio vantaggio,di subire il ritorno dei durantini, fissando ilfinale. "C’è un pizzico di rammarico, – dice il tecnico cremisi – per non aver sfruttato un paio di occasioni avute sul 2-0 che potevano chiudere la partita in maniera definitiva. Nella ripresa l’Urbania è venuta fuori meglio di noi, meritando ilnel finale, quindi ci teniamo il punto stretto e guardiamo avanti con positività. Non abbiamo intenzione di fermarci, – dice il tecnico– cerchiamo di preparare al meglio i prossimi impegni per chiudere la stagione in crescendo".