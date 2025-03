Zonawrestling.net - TNA: Alisha e Eddie Edwards rinnovano

La TNA nel 2025 ha subito diverse perdite in termini di contratti scaduti, dentro e fuori dal ring. Josh Alexander, Mike Bailey, Jordynne Grace, Jonathan Gresham, Jade Chung, Rhyno, PCO e molti altri infatti hanno lasciato la compagnia tra la fine del 2024 e i primi due mesi di quest’anno, in una profonda ristrutturazione di un roster che ora, grazie alla partnership con la WWE, ha molti più occhi addosso. Non solo uscite però: in queste settimane sono arrivate anche delle firme molto importanti, come quelle di Mustafa Ali, Elijah e McKenzie Mitchell. E oggi è arrivata la conferma di un rinnovo di contratto importantissimo.Una coppia destinata a restareCome anticipato da PW Insider e poi confermato dalla stessa TNA sul suo sito ufficiale, infatti,hanno rinnovato il proprio contratto con la compagnia.