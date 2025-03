Romadailynews.it - Tivoli: maltratta la moglie, allontanamento e braccialetto elettronico per 66enne

Un uomo di 66 anni è stato arrestato permenti sulla, dai quali l’ha protetta la Polizia di. Il provvedimento prevede il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, con l’uso di undi controllo edalla casa familiare.La decisione è stata presa dal Tribunale disu richiesta della Procura, dopo che la donna, di 65 anni, ha denunciato imenti subiti, compresi episodi di violenza fisica. L’uomo era già stato denunciato in passato, ma la donna aveva sperato in un cambiamento.Tuttavia, le violenze si sono ripetute, culminando con una ferita alla mano. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e certificati medici che hanno confermato la gravità della situazione, portando all’arresto dell’uomo e riconoscendo la pericolosità della situazione per la vittima.