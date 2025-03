Oasport.it - Tiro con l’arco, Nespoli guida la spedizione azzurra a Las Vegas per le Finali delle Indoor World Series

Leggi su Oasport.it

Da mercoledì 5 a domenica 9 marzo andrà in scena ilShoot 2025, la classica arcieristica più importante al mondo che prevede quest’anno la partecipazione di quasi 4000 atleti provenienti da tutto il Pianeta. La kermesse, che mette in palio un ricco montepremi per chi riuscirà a concludere la settimana centrando solo il 10, avrà al suo interno anche le.L’Italia, reduce da una trionfale edizione degli Europei al coperto di Samsun (10 ori, 20 podi ed il primo posto nel medagliere), vuole chiudere in bellezza la stagionee si presenterà in Nevada con una rappresentativa abbastanza ambiziosa su più fronti, grazie alla presenza di alcuni big come Mauro, Chiara Rebagliati ed Elisa Roner.Nel dettaglio il Bel Paese verrà rappresentato nelolimpico da Chiara Rebagliati, Vanessa Landi e Mauro, nella divisione compound da Viviano Mior, Jesse Sut, Sergio Pagni, Marco Bruno, Mattia Vieceli, Irene Franchini, Francesca Aloisi, Giulia Di Nardo, Marcella Tonioli ed Elisa Roner, nelnudo da Ferruccio Berti e Giuseppe Seimandi.