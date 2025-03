Tutto.tv - Tina Cipollari fa gavettone a Gemma Galgani a UeD, lei: “Secchio di immondizia” VIDEO

Attimi concitati durante la puntata di oggi di Uomini e Donne. La messa in onda è stata dedicata alla sfilata delle donne intitolata “Rimarrai a bocca aperta”. Tra le esibizioni più esilaranti c’è stata, sicuramente, quella di. La dama, infatti, ha deciso di vestirsi da “Venere che esce dall’oceano”. Si è trattato di un travestimento audace che, in men che non si dica, ha scatenato il caos, specie per una provocazione fatta a. La dama non ci ha messo molto a vendicarsi, sta di fatto che ha gettato und’acqua addosso a, dando luogo ad un pesante scontro. L’esilarante esibizione dia Uomini e DonneNel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne è andata in onda la sfilata del parterre femminile. Ad un certo punto è arrivato il turno di, la quale ha deciso di indossare una tuta color nude, in modo da simulare un corpo senza veli, coprendo le parti intime solamente con dei drappi bianchi.