Timori del Pd sulla Popolare | Incoerenti

"Mi stupisce che il Pd provinciale si preoccupi per l’offerta pubblica di scambio di Bper nei confronti della Bancadi Sondrio". A dirlo è il segretario provinciale della Lega Lorenzo Grillo della Berta, che si dice perlomeno stupito della reazione degli esponenti del Partito democratico. "Apprendo ora che la segreteria provinciale del Pd manifesta le sue preoccupazioni per l’offerta pubblica di scambio di Bper nei confronti della Bancadi Sondrio – dice Della Berta (nella foto) –. Viene espressa grande preoccupazione in relazione all’acquisizione di una banca del territorio (Bps) che da sempre sostiene le famiglie e tutto il tessuto produttivo della provincia. Una vocazione di banca radicata nel tessuto sociale, che fa del rapporto profondo e diretto con le persone un cardine imprescindibile.