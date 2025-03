Quotidiano.net - Tiktoker suicida, si procede per diffamazione. L’ira del papà

Leggi su Quotidiano.net

"È un insulto. Non sono riuscito a salvarlo e ora non riesco a fare giustizia. Siamo imbrigliati nella vergogna della burocrazia. Stamattina (ieri) sono andato a trovarlo al cimitero per dargli buone notizie, invece gli ho portato sulla tomba l’ennesimo fiore marcio". Grida tutta la sua rabbia Matteo Plicchi,di Vincent, ilvittima di cyberbullismo che si è tolto la vita a 23 anni in diretta social nel 2023: ha appena saputo che, riguardo il caso del figlio, sirà solo per, e non per istigazione al suicidio come chiesto dai familiari. Lo ha deciso ieri il gip. A maggio, la madre e la zia di Vincent, assistite dall’avvocato Daniele Benfenati, hanno presentato un esposto chiedendo di indagare, indicando nomi e nickname di utenti social che avrebbero avuto un ruolo nello spingere Vincent arsi.