Liberoquotidiano.it - "Ti mando un bacio con il braccio di Elodie": Antonella Viola, clamoroso "vaffa" a Bassetti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ancora una volta, sono "stracci volanti" tra Matteo. Ad aprire il fuoco per primo, in questa occasione, è stato il virologo genovese: in un'intervista al Corriere della Sera di ieri, lunedì 3 marzo, ha infatti attaccato la collega, definita "piacente, ma senza background". E ancora, parlando di se stesso ha ricordato: "Nel mio campo ho il curriculum più forte in Italia, con un H-Index di 115: il più alto degli infettivologi è 10-15 punti sotto". Insomma, evviva la modestia. Parole a cui, come detto, laha scelto di rispondere. Lo ha fatto senza nominare direttamente, la scienziata ha condiviso sui social un estratto di un'opera di Virginia Woolf, che sembra adattarsi perfettamente alla situazione. "Probabilmente - si legge nell'estratto -, quando il professore insisteva piuttosto enfaticamente sull'inferiorità delle donne, stava pensando non alla loro inferiorità, bensì alla propria superiorità.